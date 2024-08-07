٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٣٠ م
رمز الخبر: 85561424
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journalistکاظم شماعییان

رئيس السلطة القضائية يدعو لصياغة ملحق اعلامي للمقولات الامنية

٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٣٠ م
رمز الخبر: 85561424
رئيس السلطة القضائية يدعو لصياغة ملحق اعلامي للمقولات الامنية

طهران/ 7 اب/اغسطس/ارنا – دعا رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي الى صياغة ملحق اعلامي للمقولات الامنية وقال ان التوجه القائم على تبيان الامور يسهم في معالجة الامور التي يواجهها الناس وحتى بعض المسؤولين.

واضاف محسني اجئي في اجتماع ضم مسؤولي ومنتسبي مركز امن السلطة القضائية ان هذا المركز يجب ان يحدث تطورا ومرونة في الهيكلية والتكتيكات والاساليب والادوات والقوى الانسانية بما يتناسب مع متطلبات العصر وتطورات الفترات المختلفة والمتغيرات التي تطرأ.

واكد أن تعاملنا ومركز امن السلطة القضائية مع معادلات وتطورات  العصر الجديد، والناتجة عن التقدم التكنولوجي، مبني وقائم على المبادئ العقائدية والانسانية والوثائق الرئيسية للبلاد والنظام.

واضاف ان ما يكتسي اهمية كبيرة هو اننا نهتم بمبادئنا العقائدية والانسانية في نفس الوقت الذي يجب ان نخطط للتعاطي مع تبعات الظواهر الناشئة.

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journalistکاظم شماعییان

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