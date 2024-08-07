رئيس السلطة القضائية يدعو لصياغة ملحق اعلامي للمقولات الامنية

واضاف محسني اجئي في اجتماع ضم مسؤولي ومنتسبي مركز امن السلطة القضائية ان هذا المركز يجب ان يحدث تطورا ومرونة في الهيكلية والتكتيكات والاساليب والادوات والقوى الانسانية بما يتناسب مع متطلبات العصر وتطورات الفترات المختلفة والمتغيرات التي تطرأ.

واكد أن تعاملنا ومركز امن السلطة القضائية مع معادلات وتطورات العصر الجديد، والناتجة عن التقدم التكنولوجي، مبني وقائم على المبادئ العقائدية والانسانية والوثائق الرئيسية للبلاد والنظام.

واضاف ان ما يكتسي اهمية كبيرة هو اننا نهتم بمبادئنا العقائدية والانسانية في نفس الوقت الذي يجب ان نخطط للتعاطي مع تبعات الظواهر الناشئة.