باقري يتلقي الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي

وعقد اللقاء على هامش الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الاعضاء بالمنظمة في جدة.

وكان باقري قد وصل صباح اليوم الى جدة بالسعودية للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي.

ويناقش الاجتماع الطارئ جرائم الصهاينة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وكذلك ابعاد عدوان الكيان الصهيوني المجرم في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسماعيل هنية وانتهاكه السيادة والامن القومي للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وينعقد الاجتماع في ضوء الجهود المكثفة والدبلوماسية النشطة لايران عن طريق المشاورات واجراء وزير الخارجية بالانابة الاتصالات الهاتفية العديدة مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ووزراء خارجية الدول الاعضاء بالمنظمة.