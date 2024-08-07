٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٠٣ م
رمز الخبر: 85561634
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journalistکاظم شماعییان

امين عام منظمة التعاون الاسلامي: اسرائيل انتهكت السيادة الايرانية

٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٠٣ م
رمز الخبر: 85561634
امين عام منظمة التعاون الاسلامي: اسرائيل انتهكت السيادة الايرانية

طهران/ 7 اب/اغسطس/ارنا – ندد الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسماعيل هنية في طهران واعتبرته انتهاكا للسيادة الايرانية.

وافاد المركز الفلسطيني للاعلام ان حسين ابراهيم طه، قال في كلمة له امام الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاسلامي في جدة ان تمادي الكيان الاسرائيلي المحتل في جرائمه، يعد انتهاكا لجميع التقاليد والاعراف والقوانين والقرارات الدولية.

واضاف ان هجوم اسرائيل في طهران هو هجوم على سيادة ايران وامنها القومي وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وميثاق الامم المتحدة.

ودعا الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، مجلس الامن الدولي لتحمل مسؤولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة لارغام الكيان المحتل على احترام القوانين الدولية ووقف اعتداءاته وكذلك اقرار وقف اطلاق النار في غزة.

وقد عقد الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي اليوم الاربعاء في جدة بالسعودية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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