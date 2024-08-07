ايران: اولويتنا وقف اطلاق النار في غزة ومعاقبة الكيان الاسرائيلي على اغتيال هنية

وقالت البعثة الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة يوم الأربعاء ، ردا على سؤال وهو انه إذا توصلت حماس إلى وقف لإطلاق النار، فهل ستتخلى إيران عن الرد على الكيان الصهيوني لجريمة اغتيال الشهيد هنية في اراضيها: إننا نتابع هدفين بالتزامن معا؛: أولاً، التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وانسحاب المحتلين منها. ثانياً، معاقبة المعتدي على اغتيال الشهيد هنية، ومنع تكرار العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني، وجعل الصهاينة يندمون على دخولهم هذا الطريق.

واستشهد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اثر استهداف مقر اقامته في طهران بمقذوف فجر الأربعاء ما ادى الى استشهاده وحارسه الشخصي.

وكان الشهيد هنية في زيارة الى طهران للمشاركة في مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس الايراني المنتخب.

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