القوات اليمنية تستهدف مدمرتين أميركيتين في خليج عدن وسفينة في البحر الأحمر

وفي بيان، كشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية، عملية عسكرية مشتركة، استهدفت سفينة "Contship Ono" في البحر الأحمر، وذلك بعددٍ من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، محققةً إصابة دقيقة.

وأشار سريع إلى أنّ استهداف السفينة "جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

أمّا العملية الثانية، فنفذها سلاح الجو المسير، مستهدفاً فيها المدمرة الأميركية "كول" في خليج عدن، وذلك بعددٍ من الطائرات المسيرة، محققةً هدفها بنجاح.

وفي العملية الثالثة، استهدفت القوات البحرية، المدمرة الأميركية "لابون" بعددٍ من الصواريخِ الباليستية، بحسب سريع.

ووفقاً له، فقد "جاء استهداف المدمرتين الأميركيتين أثناء عبورهما منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية في اتجاه شمالي البحر الأحمر، في إطار تقديم الحماية العسكرية الأميركية للعدو الإسرائيلي".

وأضاف سريع أنّ "من نتائج العمليات فشل المدمرتين في التصدي الكامل للصواريخ والمسيرات، ونجاح عدد من المسيرات والصواريخ في تحقيق أهدافها".

كذلك، شدّد على أنّ القوات المسلحة اليمنية "تعدّ التحركات العسكرية الأميركية كافة، في منطقة العمليات البحرية دعماً للعدو الإسرائيلي، تحركاتٍ معادية"، مؤكّداً أنّها "لن تتردد في استهداف تلك التحركات، وبالوسائل المتاحة كافة".

ودعا سريع، في بيانه، شعوب الأمة العربية والإسلامية كافة إلى الانتصار لفلسطين وغزة، والشهيد القائد إسماعيل هنيّة، وذلك "بالتحرك العملي لرفض التحركات العسكرية الأميركية، ورفض كل أشكال الدعم للعدوِّ الإسرائيلي".

وفي الختام، أكّد سريع أنّ "عمليات القوات المسلحة اليمنية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس مستمرة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة".

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