٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ ص
رمز الخبر: 85561907
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journalistکاظم شماعییان

جامعة طهران، توافق على قبول لاعبة التايكوندو مبينا نعمت زاده من دون امتحان

٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٠١ ص
رمز الخبر: 85561907
جامعة طهران، توافق على قبول لاعبة التايكوندو مبينا نعمت زاده من دون امتحان

طهران/ 8 اب/اغسطس/ارنا – اعلن رئيس جامعة طهران محمد مقيمي ان جامعته ستقبل لاعبة التايكوندو الايرانية مبينا نعمت زاده، من دون مشاركتها في امتحانات دخول الجامعات.

وهنأ مقيمي فوز لاعبة التايكوندو مبينا نعمت زادة وقال: في ضوء طلب السيدة نعمت زادة لقبولها من دون المشاركة في امتحانات دخول الجامعات، فان جامعة طهران ترحب بقبول هذه الفتاة الملتزمة والمتقيدة اخلاقيا.

واضاف انه تمت دراسة الانظمة التعليمية لوزارة العلوم لقبول الحاصلين على الميداليات من دون خوض امتحانات الدخول الى الجامعات، موضحا ان القوانين تسمح بقبول لاعبة التايكوندو الايرانية.

وكانت مبينا نعمت زاده التي فازت بالميدالية البرونزية في لعبة التايكوندو في الألعاب الاولمبية باريس 2024، قد ناشدت في مقابلة بعد فوزها، رئيس الجمهورية لقبولها في الجامعة لانها قالت انها لم تستطع المشاركة في امتحانات دخول الجامعات على خلفية مشاركتها في الالعاب الأولمبية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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