٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٩ م
رمز الخبر: 85562172
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journalistکاظم شماعییان

ايران والاردن يدعوان لاتخاذ قرارات بناءة لوقف جرائم الصهاينة

٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٥٩ م
رمز الخبر: 85562172
ايران والاردن يدعوان لاتخاذ قرارات بناءة لوقف جرائم الصهاينة

طهران/ 8 اب/اغسطس/ارنا – دعا وزير الخارجية بالانابة علي باقري ووزير خارجية الاردن ايمن الصفدي في لقاء عقدعلى هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة، الى اتخاذ قرارات بناءة ومؤثرة للتنديد بالكيان الصهيوني ووقف جرائمه.

واعربا عن املهما في ان يسهم اجتماع جدة في اتخاذ قرارات بناءة ومؤثرة للتنديد والضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه.

وتطرق باقري الى الجهود والمشاورات المكثفة التي اجريت لعقد اجتماع جدة، وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الدول موقفا منسجما في التنديد القاطع بجرائم الكيان الصهيوني واغتيال الشهيد اسماعيل هنية، واعتماد آليات مناسبة لمتابعة هذه الجريمة النكراء حقوقيا وقضائيا لدى  الاوساط الدولية.

اما وزير الخارجية الاردني فقد جدد التنديد بالعمل الارهابي للكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد هنية في طهران وشدد على ضرورة وقف الهجوم الوحشي على قطاع غزة بوصف ذلك مفتاح ارساء الاستقرار في منطقة غرب اسيا.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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