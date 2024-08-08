ايران والاردن يدعوان لاتخاذ قرارات بناءة لوقف جرائم الصهاينة

واعربا عن املهما في ان يسهم اجتماع جدة في اتخاذ قرارات بناءة ومؤثرة للتنديد والضغط على الكيان الصهيوني لوقف جرائمه.

وتطرق باقري الى الجهود والمشاورات المكثفة التي اجريت لعقد اجتماع جدة، وشدد على ضرورة اتخاذ جميع الدول موقفا منسجما في التنديد القاطع بجرائم الكيان الصهيوني واغتيال الشهيد اسماعيل هنية، واعتماد آليات مناسبة لمتابعة هذه الجريمة النكراء حقوقيا وقضائيا لدى الاوساط الدولية.

اما وزير الخارجية الاردني فقد جدد التنديد بالعمل الارهابي للكيان الصهيوني في اغتيال الشهيد هنية في طهران وشدد على ضرورة وقف الهجوم الوحشي على قطاع غزة بوصف ذلك مفتاح ارساء الاستقرار في منطقة غرب اسيا.