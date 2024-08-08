باقري: استشهاد اسماعيل هنية، عمق العزلة السياسية للصهاينة

واضاف باقري لدى لقائه وكيل وزارة الخارية السعودية وليد الخريجي على هامش الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة ان العلاقات الثنائية بين البلدين تسير في الاتجاه الصحيح، ونامل في الحكومة الايرانية الجديدة، المزيد من تطويرها وتوسيعها.

اما وكيل الخارجية السعودية وليد الخريجي فقد اشاد بمبادرة الجمهورية الاسلامية الايرانية باقتراح تشكيل اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي مؤكدا دعم جميع الدول التي شاركت في الاجتماع لايران في التنديد بالعدوان الاخير للكيان الصهيوني.

واعتبر الخريجي اجتماع جدة بانه جيد وناجح في اطار الجهود المشتركة للدول الاسلامية لمواجهة اعتداءات الكيان الاسرائيلي.

واكد الخريجي موقف بلاده المبدئي في التنديد باي عمل ارهابي وعدوان على سيادة الدول وامنها القومي.

وقال وكيل وزارة الخارجية السعودية ان العلاقات الثنائية بين ايران والسعودية، تمضي قدما وان السعودية تولي اهمية خاصة لتوسيع العلاقات معربا عن امله بتسهيل شؤون المعتمرين الايرانيين من خلال التعامل والتفاهم بين البلدين.

وتم في اللقاء مناقشة ومتابعة القضايا القنصلية اذ اكد المسؤول السعودي على التعاون مع الجانب الايراني في هذا الخصوص.