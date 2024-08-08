٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٣٥ م
رمز الخبر: 85562373
T T
٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

التكنولوجيا النووية احدثت ثورة في العلاج

٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٣٥ م
رمز الخبر: 85562373
التكنولوجيا النووية احدثت ثورة في العلاج

طهران/ 8 اب/اغسطس/ارنا – قال مساعد مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية امير حسين فقهي ان التكنولوجيا النووية تستخدم في تشخيص وادارة والسيطرة على السرطان وامراض القلب ودراسات المخ مؤكدا ان هذه التكنولوجيا احدثت ثورة في العلاج الشخصي والهادف.

واضاف فقهي وهو يتحدث امام "دور ملتقى التكنولوجيا النووية في المنظومة الصحية" ان التكنولوجيا النووية تتمتع بدور حيوي واساسي في النهوض بالصحة العالمية والوقاية من الامراض.

واكد ان التكنولوجيا النووية تضطلع بدور حيوي في الوقاية من الامراض ومكافحتها. إن التصوير الطبي النووي بما في ذلك PET و SPECT يوفر امكانية التشخيص المبكر والدقيق.

ومضى يقول ان النظائر المشعة واجهزة انتاج الاشعة، تستخدم في تشخيص وادارة واحتواء السرطان وامراض القلب ودراسات المخ. كما ان اجهزة الاشعاع مؤثرة في تعقيم تجهيزات  المستشفيات وخفض التلوث الجرثومي والطفيلي للمواد الغذائية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

تعليقك

You are replying to: .