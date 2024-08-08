التكنولوجيا النووية احدثت ثورة في العلاج

واضاف فقهي وهو يتحدث امام "دور ملتقى التكنولوجيا النووية في المنظومة الصحية" ان التكنولوجيا النووية تتمتع بدور حيوي واساسي في النهوض بالصحة العالمية والوقاية من الامراض.

واكد ان التكنولوجيا النووية تضطلع بدور حيوي في الوقاية من الامراض ومكافحتها. إن التصوير الطبي النووي بما في ذلك PET و SPECT يوفر امكانية التشخيص المبكر والدقيق.

ومضى يقول ان النظائر المشعة واجهزة انتاج الاشعة، تستخدم في تشخيص وادارة واحتواء السرطان وامراض القلب ودراسات المخ. كما ان اجهزة الاشعاع مؤثرة في تعقيم تجهيزات المستشفيات وخفض التلوث الجرثومي والطفيلي للمواد الغذائية.