٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م
رمز الخبر: 85562394
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journalistکاظم شماعییان

قائد الدفاع الجوي للجيش: جاهزون لتوسيع العلاقات الدفاعية مع بلاروسيا

٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م
رمز الخبر: 85562394
قائد الدفاع الجوي للجيش: جاهزون لتوسيع العلاقات الدفاعية مع بلاروسيا

طهران/ 8 اب/اغسطس/ارنا – اكد قائد الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد علي رضا صباحي فرد، استعداد طهران لتوسيع العلاقات الدفاعية والعسكرية وتنفيذ التعاون المشترك في مجالات التدريب مع قوات الدفاع الجوي لبيلاروسيا.

جاء ذلك خلال استقبال العميد صباحي فرد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي آندره یولانوفيتش لوکانوفيتش الذي حضر الى مقر اركان الدفاع الجوي للجيش في طهران.

وقال العميد صباحي فرد في اللقاء ان قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية جاهزة لتوسيع العلاقات المتبادلة الدفاعية والعسكرية وتنفيذ التعاون المشترك في مجالات التدريب المختلفة مع قوة الدفاع الجوي البيلاروسي.

وفي ختام اللقاء تبادل قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني وقائد القوات الجوية وقوة الدفاع الجوي لبيلاروسيا شهادات تذكارية.

٠ Persons
journalistکاظم شماعییان

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