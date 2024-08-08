جامعة الشهيد بهشتي بطهران، تقبل الفائزين بميداليات دون امتحان

واضاف اقاميري ان قبول الفائزين بالميداليات من دون امتحانات دخول الجامعات ياتي بهدف دعم الابطال الرياضيين الفائزين بميداليات في الاحداث الرياضية المهمة وايجاد الدافع والحماسة لديهم ويمثل خطوة مهمة على طريق تحفيز الشبان للمشاركة في الميادين الرياضية والبطولات الرياضية.

واكد ان قبول الابطال الرياضيين الفائزين بالميداليات العالمية في الجامعة، يسهم في زيادة المستوى النوعي والكمي للرياضة فيها.

وكان رئيس جامعة طهران محمد مقيمي قد اعلن بعد فوز لاعبة التكواندو الايرانية مبينا نعمت زادة بالميدالية البرونزية، قبولها في الجامعة من دون امتحان.

كما اعلن المتحدث باسم مؤسسة الامتحانات الجامعية في بيان ان جميع الابطال الرياضيين الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في مسابقات الاولمبياد، بامكانهم مواصلة الدراسة في تخصص العلوم الرياضية من دون المشاركة في الامتحانات ذات الصلة.