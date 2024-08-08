الايراني سعيد اسماعيلي يتقلد الذهبية في المصارعة الرومانية باولمبياد باريس

وتمكن اسماعيلي من حصد الميدالية الذهبية في وزن 67 كغم بالمصارعة الرومانية بفوزه في النزال النهائي الذي جرى مساء اليوم الخميس على منافسه الاوكراني برويز نصيبوف بنتيجة 6-5 .

وكان اسماعيلي قد فاز بالجولة الأولى بنتيجة 10-0 على الجزائري إسحاق قايو وفي الدور ربع النهائي تغلب على لويس أورتا سانشيز، بطل العالم والأولمبياد من كوبا.

وفي الدور نصف النهائي فاز اسماعيلي على الارميني سلافيك جاليستيان الحائز على برونزية بطولة العالم.

وسبق أن حصل محمد هادي ساروي على الميدالية الذهبية في وزن 97 كغم فيما نال علي رضا مهمدي الميدالية الفضية في وزن 87 كغم وأمين ميرزازاده الميدالية البرونزية في وزن 130 كغم.

كما نالت مبينا نعمت زادة الميدالية البرونزية في وزن تحت 49 كغم بالتايكواندو.

وبذلك بلغت حصيلة البعثة الايرانية في اولمبياد باريس لغاية الان 2 ذهبية و 1 فضية و 2 برونزية.

انتهى ** 2342