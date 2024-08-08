٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85562522
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بزشكيان يهنئ بفوز المصاررع إسماعيلي بالميدالية الذهبية الأولمبية

٠٨‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٦ م
رمز الخبر: 85562522
بزشكيان يهنئ بفوز المصاررع إسماعيلي بالميدالية الذهبية الأولمبية

طهران / 8 آب/اغسطس/ارنا- هنأ الرئيس الايراني مسعود بزشكيان بفوز سعيد اسماعيلي، بالميدالية الذهبية بالمصارعة الرومانية في أولمبياد باريس 2024 .

وفي رسالة على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي، هنأ الرئيس بزشكيان بفوز سعيد إسماعيلي، في وزن 67 كغم بالمصارعة الرومانية وكتب: حصيلة التدبير والثبات معا (ميدالية) ذهبية قيمة لسعيد اسماعيلي. أهنئ ابن ديار الصمود والشجاعة والشعب العزيز لاحراز هذه (الميدالية) الذهبية القيمة.

وتمكن اسماعيلي من حصد الميدالية الذهبية في وزن 67 كغم بالمصارعة الرومانية بفوزه في النزال النهائي الذي جرى مساء اليوم الخميس على منافسه الاوكراني برويز نصيبوف بنتيجة 6-5 .

وكان اسماعيلي قد فاز بالجولة الأولى بنتيجة 10-0 على الجزائري إسحاق قايو وفي الدور ربع النهائي تغلب على لويس أورتا سانشيز، بطل العالم والأولمبياد من كوبا.

وفي الدور نصف النهائي فاز اسماعيلي على الارميني سلافيك جاليستيان الحائز على برونزية بطولة العالم.

وسبق أن حصل محمد هادي ساروي على الميدالية الذهبية في وزن 97 كغم فيما نال علي رضا مهمدي الميدالية الفضية في وزن 87 كغم وأمين ميرزازاده الميدالية البرونزية في وزن 130 كغم.

كما نالت مبينا نعمت زادة الميدالية البرونزية في وزن تحت 49 كغم بالتايكواندو.

وبذلك بلغت حصيلة البعثة الايرانية في اولمبياد باريس لغاية الان 2 ذهبية و 1 فضية و 2 برونزية.

انتهى ** 2342

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