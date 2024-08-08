المصارع الايراني علي رضا مُهمدي ينال الميدالية الفضية بالمصارعة الرومانية باولمبياد باريس

وخسر مهمدي في النزال النهائي الذي جرى مساء اليوم الخميس امام الحائز على الميدالية البرونزية العالمية سيمان نوفيكوف من بلغاريا بنتيجة 7-0 .

وكان مهمدي قد فاز على مونوز الكولومبي في الدور الاول بنتيجة 9-0 وتغلب في الدور ربع النهائي على كولينيتش من بولندا، بنتيجة 10-1.

ومن ثم تغلب مهمدي على الأوكراني زان بيلنيوك، حامل الميدالية الذهبية والفضية الأولمبية، في مرحلة نصف النهائي، بنتيجة 3:3 .

وسبق أن حصل محمد هادي ساروي على الميدالية الذهبية في وزن 97 كغم وسعيد اسماعيلي على الميدالية الذهبية ايضا في وزن 67 كغم فيما نال أمين ميرزازاده الميدالية البرونزية في وزن 130 كغم.

كما نالت مبينا نعمت زادة الميدالية البرونزية في وزن تحت 49 كغم بالتايكواندو.

وبذلك بلغت حصيلة البعثة الايرانية في اولمبياد باريس لغاية الان 2 ذهبية و 1 فضية و 2 برونزية.

انتهى ** 2342