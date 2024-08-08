وزير الداخلية: من واجبنا جميعا العمل من اجل تحرير القدس وانقاذ اهل غزة

وقال وحيدي، مساء الخميس، في حفل رفع علم الخدمة على حدود شلمجة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: من واجبنا جميعا العمل من أجل تحرير القدس وإنقاذ اهل غزة المظلومين والمقاومين. وبلا شك اليوم فلسطين وجرائم الكيان الصهيوني في غزة هي القضية الأولى للعالم الإسلامي.

وأضاف: إن الكيان الصهيوني القاتل للأطفال ظن أنه باغتياله القادة والمجاهدين الفلسطينيين سيطفئ نار المقاومة في غزة، لكنه أخطأ في حساباته في هذا الطريق.

وقال وحيدي: إن الكيان الصهيوني حاول باغتيال هنية إسكات أو حرف طريق المقاومة وما يحدث في فلسطين وغزة ، إلا أن حماس وجهت صفعة قوية للصهاينة باختيارها يحيى السنوار زعيما لها.

الأربعين الحسيني هو ذروة رسالة عاشوراء

وفي جانب آخر من حديثه، أشار وزير الداخلية إلى تعاون وضيافة الحكومة والشعب العراقي لزوار الأربعين الحسيني ، وقال: ان زيارة الأربعين هي ذروة رسالة عاشوراء، ورسالة عاشوراء ترسخت في الأربعين.

وأضاف: تم التخطيط لإجراءات وتنسيق جيد لخدمة زوار الأربعين الحسيني على حدود البلاد ولم يتم الإبلاغ عن أي مشكلة في هذا الصدد حتى الآن.

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