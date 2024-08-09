كنعاني: العصابة الإجرامية الصهيونية لا تخضع للقوانين الدولية إلا في مواجهة الضغوط والإجراءات الحاسمة والرادعة

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية على موقع التواصل الاجتماعي X الخميس: ان وزير مالية الكيان الصهيوني وصف قتل مليوني فلسطيني بسبب التجويع، مقابل إطلاق سراح رهائن هذا الكيان، بأنه عمل صحيح وأخلاقي.

واضاف كنعاني: إن تصريحات هذا العضو في العصابة الإجرامية الصهيونية ما هي إلا نوع من الإعلان العلني والاعتراف، ودون ذلك فقد شهد العالم عمليا ما قام به الكيان الصهيوني خلال الأشهر العشرة الماضية من الإبادة الجماعية والقتل للنساء والأطفال والمدنيين الأبرياء في غزة من خلال القصف وكذلك فرض التجويع.

وتابع: على العالم أن يكون قد ادرك بأن العصابة الإجرامية الصهيونية لا تخضع للقوانين الدولية إلا في مواجهة الضغوط والإجراءات الحاسمة والرادعة، وبخلاف ذلك فإنها لا تعرف حدودا لجرائمها وأفعالها الشنيعة.

وقال: إن هذه التصريحات الشنيعة والمروعة مدانة بشدة وتستحق الملاحقة الدولية من الناحية الأخلاقية والإنسانية وأحكام القانون الدولي، ومن الافضل لاوروبا ، بدلا من إدانة هذه التصريحات لفظيا، أن تفي بمسؤولياتها الدولية والأخلاقية والإنسانية ضد الكيان الصهيوني ووقف الدعم السياسي والعسكري لذلك الكيان المجرم وأن تتحرك ولا تكتفي بالإدانة دون فعل.

انتهى ** 2342