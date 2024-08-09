إيران ضمن الدول الأولى في العالم من حيث التراث الثقافي المادي وغير المادي

وقال علي درابي، مساء الخميس، في ملتقى الاحتفاء بالتسجيل العالمي لموقع "هكمتانة" الاثري في همدان غرب ايران: لقد تم متابعة وتحقيق التسجيل العالمي لموقع "هكمتانة" بدعم من الشهيد آية الله الدكتور إبراهيم رئيسي في الحكومة الثالثة عشرة.

وأضاف: إن تكريم التسجيل العالمي لموقع "هكمتانة" هو ثمرة جهود الرجال والنساء الذين ساهموا في حماية العلم والثقافة خلال سبعة آلاف عام من التاريخ والعيش على هذه الأرض.

وأوضح: أن هذا الإعلان العالمي يؤكد أن العمل المعني (هكمتانة) له قيمة عالمية وهو كرمز لحياة الاسلاف الايرانيين أكثر قيمة من آثار اليونان وأثينا.

واكد نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية ضرورة بذل اهتمام خاص لإدراج الأعمال التاريخية الأخرى لهمدان في السجل العالمي وقال: من الضروري إقامة الفعاليات المختلفة لتعزيز همدان كمركز سياحي وتاريخي وثقافي.

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