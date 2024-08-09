٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85562619
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إيران ضمن الدول الأولى في العالم من حيث التراث الثقافي المادي وغير المادي

٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٠٩ ص
رمز الخبر: 85562619
إيران ضمن الدول الأولى في العالم من حيث التراث الثقافي المادي وغير المادي

همدان / 9 آب/اغسطس/ارنا- قال نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات التقليدية الايراني ان جمهورية إيران الإسلامية تعد من بين الدول العشر الأولى في العالم في مجال التراث الثقافي المادي ومن بين الدول الخمس الأولى في العالم في مجال التراث غير المادي.

وقال علي درابي، مساء الخميس، في ملتقى الاحتفاء بالتسجيل العالمي لموقع "هكمتانة" الاثري في همدان غرب ايران: لقد تم متابعة وتحقيق التسجيل العالمي لموقع "هكمتانة" بدعم من الشهيد آية الله الدكتور إبراهيم رئيسي في الحكومة الثالثة عشرة.

وأضاف: إن تكريم التسجيل العالمي لموقع "هكمتانة" هو ثمرة جهود الرجال والنساء الذين ساهموا في حماية العلم والثقافة خلال سبعة آلاف عام من التاريخ والعيش على هذه الأرض.

وأوضح: أن هذا الإعلان العالمي يؤكد أن العمل المعني (هكمتانة) له قيمة عالمية وهو كرمز لحياة الاسلاف الايرانيين أكثر قيمة من آثار اليونان وأثينا.

واكد نائب وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية ضرورة بذل اهتمام خاص لإدراج الأعمال التاريخية الأخرى لهمدان في السجل العالمي وقال: من الضروري إقامة الفعاليات المختلفة لتعزيز همدان كمركز سياحي وتاريخي وثقافي.

انتهى ** 2342

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