٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٨ ص
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85562692
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سفير إيران في موسكو : دول البريكس رحبت بمقترح إيران حول التبادلات المالية

٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٢٨ ص
رمز الخبر: 85562692
سفير إيران في موسكو : دول البريكس رحبت بمقترح إيران حول التبادلات المالية

موسکو/9 آب/أغسطس/ارنا-قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى روسيا "كاظم جلالي" : إن الدول الأعضاء في مجموعة الـ "بريكس"، رحبت بمقترح إيران في مجال تصميم آليات التبادل المالي التي ستغني الدول الأعضاء عن الآليات الغربية.

وأوضح جلالي في مقابلة مع مراسل "ارنا" من موسكو، "سبب تقديم هذا الاقتراح"، قائلا : في الوضع الحالي، يتزايد عدد الدول الخاضعة للعقوبات في العالم، حيث ان الغربيين وخاصة الأميركيون، يحاولون استغلال "العقوبات" كسلاح.

وأضاف : إن أسوأ أنواع الحصار هو في مجال التبادلات النقدية والمصرفية، ولذلك يجب على الدول المحاصرة أن تكون مستعدة لمواجهة هذا التوجه الغربي.

وتابع جلالي : يمكن للدول الأعضاء في مجموعة بريكس، تعزيز التعاون من خلال تصميم آليات نقدية ومصرفية جديدة في مجال التبادلات فيما بينها.

وأوضح السفير الايراني في موسكو : عندما قدمنا ​​هذا الاقتراح إلى سلطات روسيا (باعتبارها الرئيس الدوري لمجموعة البريكس في عام 2024) والدول الأعضاء الأخرى، رحبوا باقتراح إيران لتصميم آليات مالية جديدة في هذه المجموعة.

انتهی**2054 / ح ع **

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