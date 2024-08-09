٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٤٨ ص
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85562714
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دبلوماسي ایراني : جرائم الکیان الصهيوني تشكل انتهاكا واضحا للحقوق والحريات الأساسية للفلسطينيين

٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٤٨ ص
رمز الخبر: 85562714
دبلوماسي ایراني : جرائم الکیان الصهيوني تشكل انتهاكا واضحا للحقوق والحريات الأساسية للفلسطينيين

طهران/9 آب/أغسطس/ارنا-اعتبر السفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف "علي بحريني"، جرائم الکیان الصهيوني انتهاكا واضحا للحقوق والحريات الأساسية للفلسطينيين.

وفي كلمته خلال الاجتماع الـ113 للجنة المشرفة على "اتفاقية نبذ جميع أشكال التمييز العنصري"، أكد السفير بحريني عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لازالة الفصل العنصري وتعزيز ثقافة التسامح، خاصة في ظل توجهات الحكومة الجديدة. 

وانتقد الإجراءات الأحادية والعقوبات القاسية التي فرضتها الدول الغربية ضد حكومة وشعب إيران؛ مطالبا أعضاء اللجنة الانتباه إلى تداعيات هذه الإجراءات.

وفي إشارة إلى الأعمال العدائية والجرائم التي يرتكبها الکیان الصهيوني العنصري ضد الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل بغزة، اعتبر السفير الإيراني في جنيف، ان جرائم هذا الکیان تشكل انتهاكا واضحا للحقوق والحريات الأساسية للفلسطينيين.

انتهی**2054 / ح ع **

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