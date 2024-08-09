متحدث الخارجية : لو ان الحكومات الإسلامية دعمت فلسطين عملياً لما ذُبح أهل غزة

وفي مشور له على الفضاء الالكتروني اليوم الجمعة، علّق متحدث الخارجية على قرار عدم توجيه دعوة لسفير الكيان الصهيوني في طوكيو لحضور مراسم احياء ذكرى الهجوم النووي على مدينتي ناكازاكي وهيروشيما اليابانيتين (خلال الحرب العالمية الثانية)، وبالتالي مقاطعة هذه المراسم من قبل سفراء امريكا ودول مجموعة السبع وبعض الدول الغربية.

وكتب هذا الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى : لو ان الحكومات والشعوب الاسلامية، بدورها وانطلاقا من واجبها الاسلامي والانساني والقانوني، تعاضدت بشكل عملي للدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم وسكان قطاع غزة العزل، لما ذبح المواطنون والاطفال والنساء الفلسطينيون على ايدي عصابة القاتلين (الصهاينة).

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