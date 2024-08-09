المقاومة الإسلامية في لبنان تنعي اثنين من مجاهديها شهيدي على طريق القدس

وفيما يلي بياني حزب الله لبنان في نعي هذين الشهيدين :

1- بيان نعي الشهيد على طريق القدس مهدي محمود قصيباني :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي محمود قصيباني "سراج" مواليد عام 1994 من بلدة حاروف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

2- بيان نعي الشهيد على طريق القدس هادي جهاد ديب :

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً} - صَدَقَ الله العَليّ العَظِيم

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد هادي جهاد ديب "حيدر" مواليد عام 1997 من بلدة بافليه وسكان بلدة دبعال في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدًا على طريق القدس.

انتهى ** ح ع

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المصدر / موقع العهد الاخباري