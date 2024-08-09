٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٤١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85562953
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نائب الرئيس للشؤون التنفيذية : الحكومة الـ 14 ستضم جميع التيارات والنحل السياسية

٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٤١ م
رمز الخبر: 85562953
نائب الرئيس للشؤون التنفيذية : الحكومة الـ 14 ستضم جميع التيارات والنحل السياسية

طهران / 9 آب / اغسطس / ارنا - قال نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للشؤون السياسية "محمد جعفر قائم بناه" : ان الحكومة الجديدة (الرابعة عشرة)، سوف تضم جميع التيارات والنحل السياسية في البلاد؛ مؤكدا بان ديوان الرئاسة وضع الاسس في تنفيذ الخطط والبرامج المحددة على مبدا نيل رضا الشعب واحترام الكرامة الانسانية.

واضاف قائم بناه في تصريح له اليوم الجمعة : ان اولوياتنا في سياق اختيار اعضاء مجلس الوزراء، قائمة على الاطر التي حدّدها الرئيس بزشكيان لحكومته القائمة على الوفاق والانسجام الوطني وفقا لنهج الحكمة والازدهار.

ومضى هذا المسؤول الى القول : ان توظيف طاقات العلماء والنخب هو من الاولويات المعتمدة لادارة شؤون البلاد؛ مبينا ان الاجهزة الحكومية سوف تتولى مهامها، في ضوء الخطة التنموية السابعة والسياسات العريضة المحددة من قبل سماحة القائد والافاق المستقبلية؛ كما ان ديوان الرئاسة بدوره سيواصل المضي في هذا الاتجاه.

انتهى ** ح ع  

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