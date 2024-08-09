نائب الرئيس للشؤون التنفيذية : الحكومة الـ 14 ستضم جميع التيارات والنحل السياسية

واضاف قائم بناه في تصريح له اليوم الجمعة : ان اولوياتنا في سياق اختيار اعضاء مجلس الوزراء، قائمة على الاطر التي حدّدها الرئيس بزشكيان لحكومته القائمة على الوفاق والانسجام الوطني وفقا لنهج الحكمة والازدهار.

ومضى هذا المسؤول الى القول : ان توظيف طاقات العلماء والنخب هو من الاولويات المعتمدة لادارة شؤون البلاد؛ مبينا ان الاجهزة الحكومية سوف تتولى مهامها، في ضوء الخطة التنموية السابعة والسياسات العريضة المحددة من قبل سماحة القائد والافاق المستقبلية؛ كما ان ديوان الرئاسة بدوره سيواصل المضي في هذا الاتجاه.

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