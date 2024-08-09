حزب الله يشن سلسلة عمليات على مواقع عسكرية تابعة للعدو الصهيوني

وصرح حزب الله، في سلسلة بيانات له اليوم، أنه استهدف مبنى يستخدمه جنود "إسرائيليون" في مستوطنة المنارة "‏بالأسلحة المناسبة"، وقصف موقع السماقة في ‌‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية "وأصابه إصابة مباشرة". ‏

وأضاف، أنه قصف مقر قيادة اللواء 769 في ثكنة كريات ‏شمونة المحتلة، بصواريخ "فلق‏"، فيما استهدف عناصر الحزب مبان ‏يستخدمها جنود صهاينة في مستعمرة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة.

المقاومة الاسلامية في لبنان، أشارت عبر هذه البيانات، إلى أنها شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة الكتيبة ‏الساحلية التابع للعدو المستحدث في ليمان، مستهدفة أماكن تموضع وتمركز ضباطها وجنودها، ‏وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.

واكد حزب الله بأن العمليات تلك، جاءت ردا على ‏الاعتداء والاغتيال الذي قام به العدو الصهيوني في بلدتي حناويه والناقورة، وبلدتي ‏كفركلا وعيتا الشعب.

انتهى ** ح ع