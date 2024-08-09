استشهاد صحفيين اثنين مع اسرتيهما في غارة على خانيونس

وأفادت وسائل فلسطينية، بأن الصحفي "تميم معمر" من تلفزيون فلسطين، وزميله في قناة الأقصى "عبد الله السوسي"، استشهدا مع عدد من أبنائهما وأقاربهما جراء غارتين منفصلتين على خانيونس جنوبي القطاع.

وأدانت "نقابة الصحفيين الفلسطينيين"، استمرار استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين، حيث رصدت النقابة 137 جريمة واعتداءً في شهر تموز الماضي، أبرزها استشهاد 9 من الصحفيين و14 من أفراد عائلاتهم.

وفي بيان صادر عن "لجنة الحريات" التابعة للنقابة حول تقرير شهر تموز، أوضحت النقابة أن "الصحفيين التسعة استشهدوا نتيجة قصف صواريخ وقذائف جيش الاحتلال أو عبر استهداف مباشر بالطائرات المسيرة المفخخة"، كما أشار البيان إلى استشهاد 14 من أفراد عائلات الصحفيين، بينهم أمهات وأبناء وزوجات وأقارب، في إطار استهداف ممنهج للصحفيين وأسرهم.

وأضافت النقابة أن 5 صحفيين أصيبوا بإصابات خطيرة في الأطراف، بينما تم اعتقال 4 آخرين، وتعرض 8 للضرب، و5 للاعتداء اللفظي، و4 للتهديد بالقتل من خلال إشهار السلاح. كما رصدت النقابة 10 حالات إطلاق نار مباشر على الطواقم الصحفية بهدف منعها من التغطية، و16 حالة تعرضت فيها الطواقم لإطلاق قنابل الغاز والصوت، و9 حالات مصادرة وتحطيم معدات العمل، بالإضافة إلى 4 محاكمات عسكرية جائرة و3 حالات تحقيق.

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