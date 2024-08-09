الجهاد الإسلامي : الممارسات الشنيعة للعدو الصهيوني وصمة عار على جبين المجتمع الدولي

وصرحت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها اليوم : إن تزايد أعداد شهداء الحركة الأسيرة الذين ارتقوا تحت وطأة التعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، سواء المعروفة منها أو السرية، يظهر بما لا يدع مجالاً للشك سياسة الاحتلال المتعمدة في القتل والتنكيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة، أن الفظائع التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى البواسل تجري تحت سمع وبصر كل المنظمات والمؤسسات الدولية، التي لم تحرك ساكناً لإنقاذ الآلاف من الأسرى الذين تُنتهك حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم في ظل صمت دولي مخزٍ.

وتابعت : إن ما كشفته التقارير الصحفية العالمية مؤخراً من ممارسات وحشية بحق الأسرى، يؤكد أن الاحتلال يسعى بشكل ممنهج إلى قتل وتصفية الفلسطينيين، سواء في غزة أو الضفة أو القدس، وبخاصة الأسرى الذين يمثلون رمزية نضالية وقامة وطنية كبيرة في الحركة الأسيرة.

ودعت حركة الجهاد الإسلامي، "كل الأحرار والشرفاء في العالم"، إلى التحرك الفوري والضغط على كيان الاحتلال لوقف جرائمه الوحشية بحق الأسرى، والعمل على تحسين ظروف اعتقالهم.

انتهی**2054 / ح ع **

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المصدر / موقع العهد الإخباري