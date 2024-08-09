العميد قااني يبعث برسالة تهنئة الى السنوار

واعتبر العميد قااني في رسالة التهنئة، ان السنوار شخصية قيادية في ضوء سجله النضالي العريق؛ مهنئا باختياره رئيسا جديدا للمكتب السياسي لحركة حماس، "جميع الابطال في الحركة والشعب الفلسطيني واهالي غزة".

كما عزى قائد فيلق القدس بارتقاء "شهيد الاسلام اساعيل هنية"؛ مبينا ان هذا الشهيد كان حقا من القادة البواسل في المقاومة الاسلامية وكان يتميز بشخصية سامية ووازنة وسعى لوحدة الصف الاسلامي.

واضاف : على غرار كلام قائد الثورة، انني ارى بان الثأر لدم الشهيد هنية واجب علينا وسيتم الرد على هذا الحادث المرير الذي وقع في الجمهورية الاسلامية.

وشدد القائد العسكري الايراني : لا شك ان دماء هذا الشهيد العظيم ستؤثر على العقوبة العسيرة التي سيلقاها الكيان الصهيوني، على ايدي الجمهورية الاسلامية.

وفي جانب اخر من رسالته، اعتبر العميد قااني، "النضال البطولي للاخوة في المقاومة الاسلامية، سيزيد من شدة العقوبة اكثر فاكثر، بل وسيزيد من وتيرة زوال هذه الظاهرة البغيضة".

واكمل قائد فيلق القدس : لقد اظهرت حماس، باختيارها قائدا ينتهج اسلوبا اخر، انها تسلم الراية المشرفة للحركة بيد شخص لديه اكبر نسبة من التاثير الميداني في سبيل الله.

انتهى ** ح ع