الاحتلال الصهيوني يغتال احد قياديي حماس في جنوب لبنان

واكدت الوكالة اللبنانية، انه فور وقوع حادث الاغتيال عصر اليوم الجمعة، هرعت سيارات الاسعاف والدفاع المدني والقوى الأمنية المحلية الى مكان الحادث.

من جانب اخر اشارت مصادر امنية في حماس، الى ان القيادي سامر الحاج، كان مسؤول الأمن في الحركة بمخيم عين الحلوة في لبنان.

واوضحت المصادر، أنَّ الحاج كان بمفرده في السيارة لحظة استهدافها، مساء اليوم الجمعة؛ نافية ما أشيع عن استهداف القيادي في الحركة "أبو أحمد فضل".

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل المقاومة اللبنانية والفلسطينية في لبنان، وأبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر الخط الأزرق الفاصل.

وترهن فصائل المقاومة، وقف عمليات القصف، بإنهاء "إسرائيل" حرب الابادة التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023م.

وتواصل قوات الاحتلال، شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من سكان القطاع.

انتهى ** ح ع