المصارع الايراني زارع يتاهل الى نهائي المنافسات الاولمبية

وفي نهائي المنافسات، سيواجه بطل المصارعة الايرانية للوزن الثقيل، غريمه من دولة جورجيا الذي فاز هو الاخر على خصمه الاذربيجاني في مرحلة النصف نهائي مساء اليوم الجمعة.
انتهى ** ح ع
طهران / 9 آب / اغسطس / ارنا - تاهل مصارع الوزن الثقيل الايراني "امير حسين زارع"، الى نهائي منافسات المصارعة الحرة المقامة ضمن الالعاب الاولمبية 2024 باستضافة باريس؛ وذلك بعد ازاحة غريمه التركي "طه اغكول" 2-1.
وفي نهائي المنافسات، سيواجه بطل المصارعة الايرانية للوزن الثقيل، غريمه من دولة جورجيا الذي فاز هو الاخر على خصمه الاذربيجاني في مرحلة النصف نهائي مساء اليوم الجمعة.
انتهى ** ح ع
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