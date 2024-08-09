٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٤٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85563094
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المصارع الايراني زارع يتاهل الى نهائي المنافسات الاولمبية

٠٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٤٩ م
رمز الخبر: 85563094
المصارع الايراني زارع يتاهل الى نهائي المنافسات الاولمبية

طهران / 9 آب / اغسطس / ارنا - تاهل مصارع الوزن الثقيل الايراني "امير حسين زارع"، الى نهائي منافسات المصارعة الحرة المقامة ضمن الالعاب الاولمبية 2024 باستضافة باريس؛ وذلك بعد ازاحة غريمه التركي "طه اغكول" 2-1.

وفي نهائي المنافسات، سيواجه بطل المصارعة الايرانية للوزن الثقيل، غريمه من دولة جورجيا الذي فاز هو الاخر على خصمه الاذربيجاني في مرحلة النصف نهائي مساء اليوم الجمعة.

انتهى ** ح ع

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