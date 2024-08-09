المصارع الايراني زارع يتاهل الى نهائي المنافسات الاولمبية

وفي نهائي المنافسات، سيواجه بطل المصارعة الايرانية للوزن الثقيل، غريمه من دولة جورجيا الذي فاز هو الاخر على خصمه الاذربيجاني في مرحلة النصف نهائي مساء اليوم الجمعة.

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