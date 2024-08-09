بكتف مخلوع ...كابتن المنتخب الايراني للمصارعة الحرة حسن يزداني يتقلد الميدالية الفضية في أولمبياد باريس

وفي هذا النزال الذي اقيم مساء الجمعة في اطار منافسات الوزن 86 كغم للمصارعة الحرة بدورة الالعاب الاولمبية في باريس، خسر يزداني امام البلغاري ماغوميد رمضانوف بنتيجة 7-1 .

وحسب رئيس اللجنة الطبية في اتحاد المصارعة الايراني سهراب كيهاني فقد اصيب يزداني خلال النزال بخلع الكتف 5 مرات، اعيد فيه الكتف الى مكانه من قبل الكادر الطبي.

واوضح كيهاني بان اعادة الكتف المخلوع الى مكانه تتطلب التخدير العام للشخص المصاب لما يعانيه من ألم لا يطاق الا ان يزداني تحمل ذلك 5 مرات وواصل النزال حتى النهاية.

وكان يزداني قد فاز الدور الاول على ألكسندر لورانس من أستراليا بنتيجة 10-0 وفي الدور ربع النهائي تغلب على دافين كورجليف، بطل أوروبا اليوناني من أصل روسي، بنتيجة 9-4 .

وفي الدور نصف النهائي هزم يزداني، مايلز أمين، الحائز على الميدالية البرونزية العالمية من سان مارينو، بنتيجة 7-1 .

وكان يزداني قد حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو 2016 والميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

انتهى ** 2342