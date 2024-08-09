"القسّام" تهاجم مبنى في رفح وتوقع جنود الاحتلال المتحصنين فيه بين قتيل وجريح

وقالت "كتائب القسّام" في بيانٍ لها إنّ مجاهديها استهدفوا المبنى الذي تحصّن بداخله جنود الاحتلال بقذيفتين من نوع "TBG"، في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأشار البيان إلى أنّ العملية أوقعت القوّة الإسرائيلية بين قتيلٍ وجريح، مضيفاً أنّ "مجاهدي كتائب القسّام رصدوا هبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والمصابين".

بدورها، عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مشاهد لعدد من الطائرات الاستخبارية للاحتلال من دون طيار التي استولت عليها في مدينة غزّة.

وكذلك، عرضت "كتائب شهداء الأقصى" مشاهد من استهداف قوات العدو الإسرائيلي في محور "نتساريم " برشقة صاروخية من نوع (107).

واول أمس، نشرت "كتائب القسّام" مشاهد لرشقةٍ صاروخية أطلقتها في اتجاه "غان يفنه" و"أسدود"، رداً على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة.

وكذلك، نفّذ مجاهدو "كتائب القسّام"، كميناً محكماً استهدف آليات العدو المتوغلة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

وصباح الجمعة، أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، بإصابة ضابط من لواء "ناحال"، خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك قطاع غزة.

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