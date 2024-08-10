إيران في المركز 23 في جدول ترتيب الميداليات باولمبياد باريس

وحصدت إيران حتى ختام اليوم الرابع عشر من دورة الألعاب الأولمبية في باريس 8 ميداليات؛ 2 ذهبية و 4 فضية و 2 برونزية.

تقلد الذهبية محمد هادي ساروي بالمصارعة الرومانية وزن 97 كغم وسعيد اسماعيلي بالمصارعة الرومانية وزن 67 كغم.

واحرز الفضية علي رضا مُهمدي بالمصارعة الرومانية وزن 87 كغم وحسن يزداني بالمصارعة الحرة وزن 86 كغم وناهيد كياني بالتايكواندو سيدات وزن تحت 57 كغم ومهران برخورداري بالتايكواندو رجال وزن تحت 80 كغم.

فيما نال البرونزية امين ميرزا زادة بالمصارعة الرومانية وزن 130 كغم ومبينا نعمت زادة بالتايكواندو سيدات وزن تحت 49 كغم.

وتتصدر اميركا الجدول برصيد 111 ميدالية، 33 ذهبية و39 فضية و39 برونزية.

وبقيت الصين في المركز الثاني برصيد 82 ميدالية ، 33 ذهبية و26 فضية و23 برونزية كما جاءت أستراليا في المركز الثالث برصيد 48 ميدالية، 18 ذهبية و16 فضية و14 برونزية.

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