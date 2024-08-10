أكثر من 100 شهيد في قصف اسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين وسط غزة

أدت هذه المجزرة، فجر السبت، إلى ارتقاء عددٍ من الشهداء وإصابة آخرين، إذ أكد الدفاع المدني وجود عددٍ كبيرٍ من الشهداء في قصف مدرسة "التابعين".

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتقاء أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات، معظمهم من الأطفال، في هذه المجزرة التي تزامنت مع وقت صلاة الفجر، وهي حصيلة أولية لا تزال مرجحة للارتفاع، حيث تواصل أطقم الإسعاف عملها.

وأوضح الدفاع المدني أنّ القصف الإسرائيلي، أدى إلى اشتعال النيران بأجساد الفلسطينيين، و"الطواقم تحاول السيطرة على الحريق لانتشال جثث الشهداء وانقاذ الجرحى".

وفي الساعات الماضية، ارتقى أكثر من 35 شهيداً في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، من جاء القصف الإسرائيلي، كما ارتقى نحو 10 شهداء في القصف الذي طال مناطق شمالي القطاع.

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