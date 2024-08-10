العميد فدوي: تنفيذ قرار قائد الثورة الاسلامية بإنزال اشد العقوبات على الكيان الصهيوني، امر حتمي

وصرح العميد فدوي لقناة الميادين الإخبارية بانه سيتم تنفيذ قرار قائد الثورة الاسلامية بأفضل طريقة ممكنة ، معتبرا اياه وظيفة إيران الحالية.

كما أكد نائب قائد حرس الثورة الاسلامية على ان اختيار يحيى السنوار خلفا للشهيد هنية ، يعني أن خط المقاومة الذي بدأته حماس سيستمر حتى النهاية.

هذا وفي وقت سابق أكدت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الأمم المتحدة أنّ لايران الحق في الدفاع المشروع، حيث "تمّ انتهاك أمنها وسيادتها في العمل الإرهابي الأخير الذي قام به الكيان الإسرائيلي"، مشدّدةً على أنّ ذلك لا علاقة له بوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الممثلية، بشأن ما يُثار عن احتمال تأخير الرد حتى جولة المفاوضات الأسبوع المقبل، أنّ الرّد سيتم بطريقة لا تضر بوقف إطلاق النار المحتمل في قطاع غزة.

وأضافت أنّ "التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة هو أولويتنا، وأي اتفاق تقبله حركة حماس سيكون مقبولاً لدينا".

وأشارت ممثلية إيران في الأمم المتحدة إلى وجود دائم لقنوات رسمية وسيطة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، و"يفضل الطرفان الحفاظ على سرية التفاصيل".

انتهى**ر.م