كنعاني: إيران ترحب بتشكيل الحكومة المؤقتة في بنغلاديش

رحب اليوم السبت المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" بتشكيل الحكومة المؤقتة في بنغلاديش بقيادة كبير المستشارين "محمد يونس".

كما أعرب كنعاني عن أمله في إجراء الانتخابات العامة للبرلمان وإقامة الحكومة الشرعية لبنغلاديش في أقرب وقت ممكن مع إحلال السلام الكامل في هذا البلد والذي هو رغبة شعب بنغلاديش.

و على خلفية احتجاجات عارمة في الأسابيع الأخيرة، قدمت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة واجد استقالتها ، وحل البرلمان البنغلاديشي وأصبح محمد يونس رئيس الحكومة الانتقالية في بنغلاديش.

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