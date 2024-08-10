استشهاد 8 فلسطينيين في قصف الاحتلال لمخيم النصيرات ودير البلح

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة حمادة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما تضرر نتيجة القصف منزلان مجاوران يعودان لعائلتي أبو رحمة والهواري، كما قصفت أرضًا زراعية في محيط مقبرة الزوايدة جنوب غرب النصيرات.

وأضافت، أن 4 فلسطينيين آخرين استشهدوا جراء قصف الاحتلال خيمة في موقع 14 قرب مدرسة المزرعة شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وجوًا وبحرًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39,699 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,722 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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