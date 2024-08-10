١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:١٧ م
رمز الخبر: 85563875
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journalistزهراء ناظمي

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استنكارا لمجزرة استهداف مدرسة التابعين؛

ایة الله السيستاني: على العالم الوقوف في وجه توحش الاحتلال

١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:١٧ م
رمز الخبر: 85563875
ایة الله السيستاني: على العالم الوقوف في وجه توحش الاحتلال

طهران/ 10 أب/ اغسطس/ ارنا- قال مكتب آية الله العظمى السيد علي السيستاني في بيان: مرة أخرى ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة كبرى في قطاع غزة الأبية باستهداف من تؤويهم (مدرسة التابعين) من النازحين والمشردين،

وأضاف مكتب السيد السيستاني إن "الكلمات لتقصر عن إدانة هذه الجرائم النكراء التي باءت بآثامها وحوش بشرية تجرّدوا من كل القيم الإنسانية والمبادئ السامية"، مؤكدًا أنّه "من المؤسف أنهم يحظون بدعم غير محدود من عدد من الدول الكبرى يمنع من أن تطبق عليهم القوانين الدولية الخاصة بمرتكبي الجرائم ضد الإنسانية". 

ودعا "العالم مرة أخرى للوقوف في وجه هذا التوحش الفظيع، ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاتها لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم".

 كما دعا الشعوب الإسلامية خاصة إلى "التكاتف والتلاحم للضغط باتجاه وقف حرب الإبادة في غزة العزيزة وتقديم مزيد من العون إلى أهلها الكرام".

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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