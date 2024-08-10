١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85563984
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المكتب السياسي لأنصار الله اليمنية؛

الحكومات العربية والإسلامية تلوذ بالصمت أمام مجازر الكيان الصهيوني

١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٤٣ م
رمز الخبر: 85563984
الحكومات العربية والإسلامية تلوذ بالصمت أمام مجازر الكيان الصهيوني

طهران/ 10آب/اغسطس/إرنا-أدان المكتب السياسي لأنصار الله الیمنیة المذبحة الإسرائيلية الجديدة بحق المصلين، مشيراً إلى أن "الحكومات العربية والإسلامية تلوذ بالصمت والعجز وكأنها لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم أمام مجازر الكيان الصهيوني".

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله: أن الاحتلال الإسرائيلي يمعن في ارتكاب المذابح الدموية مجزرة بعد أخرى في استباحة غير مسبوقة للدم الفلسطيني.

وجدد العهد مع فلسطين وشعبها والتأكيد أن "اليمن مستمر في الإسناد الشعبي والتصعيد العسكري" ولن يتوقف حتى يتوقف العدوان على غزّة.

من جهتها، أعربت رابطة علماء اليمن عن إدانتها للمجزرة وأكدت أن ارتكاب الاحتلال لمجزرة بحق المصلين في مدرسة "التابعين" يفرض على كافة الأنظمة والشعوب والجيوش العربية القيام بواجب النصرة وإعلان التعبئة العامة.

وأضافت في بيان، "نستنهض الضمير الإنساني والانتماء الإسلامي أمام آلاف المجازر الدموية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي طيلة 10 أشهر بحق أبناء غزّة".

ودعت محور القدس والجهاد والمقاومة للرد الرادع القوي والمزلزل المنكل بالاحتلال.

وفجر اليوم السبت، ارتكب جيش الاحتلال مذبحة داخل مدرسة "التابعين" والتي كان يحتمي بها نازحين في حي الدرج في مدينة غزة، إذ قصفهم بشكلٍ مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر وأسفر عنها استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح خطره جداً.

انتهی**1426

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