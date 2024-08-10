١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٠٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85564033
T T
٠ Persons

سمات

مسؤول : فتى ايراني يحطّم الرقم القياسي العالمي في مجال الحركات البهلوانية باستخدام الدراجات الهوائية

١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٠٨ م
رمز الخبر: 85564033
مسؤول : فتى ايراني يحطّم الرقم القياسي العالمي في مجال الحركات البهلوانية باستخدام الدراجات الهوائية

خراسان الجنوبية / 10آب / اغسطس / إرنا – قال رئيس فريق الدراجات الهوائية في محافظة خراسان الجنوبية (جنوب شرقي البلاد) : ان الفتى المهذب "عماد عزيزي" – 13 عاما، من اهالي هذه المحافظة، نجح في تحطيم الرقم القياسي لـ "موسوعة غينيس العالمية" في مجال اجراء الحركات البهلوانية باستخدام الدراجات الهوائية.

واوضح "سيد علي طباطبائي" في تصريح لمراسل ارنا اليوم السبت، ان "الفتى الايراني عزيزي، استطاع ان يقطع مسافة 50 كلم في غضون 3 ساعات و40 دقيقة، وهو يقود دراجة هوائية باستخدام اطار واحد".

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .