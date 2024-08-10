مسؤول : فتى ايراني يحطّم الرقم القياسي العالمي في مجال الحركات البهلوانية باستخدام الدراجات الهوائية

واوضح "سيد علي طباطبائي" في تصريح لمراسل ارنا اليوم السبت، ان "الفتى الايراني عزيزي، استطاع ان يقطع مسافة 50 كلم في غضون 3 ساعات و40 دقيقة، وهو يقود دراجة هوائية باستخدام اطار واحد".
انتهى ** ح ع
خراسان الجنوبية / 10آب / اغسطس / إرنا – قال رئيس فريق الدراجات الهوائية في محافظة خراسان الجنوبية (جنوب شرقي البلاد) : ان الفتى المهذب "عماد عزيزي" – 13 عاما، من اهالي هذه المحافظة، نجح في تحطيم الرقم القياسي لـ "موسوعة غينيس العالمية" في مجال اجراء الحركات البهلوانية باستخدام الدراجات الهوائية.
واوضح "سيد علي طباطبائي" في تصريح لمراسل ارنا اليوم السبت، ان "الفتى الايراني عزيزي، استطاع ان يقطع مسافة 50 كلم في غضون 3 ساعات و40 دقيقة، وهو يقود دراجة هوائية باستخدام اطار واحد".
انتهى ** ح ع
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