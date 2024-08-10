مسؤول : فتى ايراني يحطّم الرقم القياسي العالمي في مجال الحركات البهلوانية باستخدام الدراجات الهوائية

واوضح "سيد علي طباطبائي" في تصريح لمراسل ارنا اليوم السبت، ان "الفتى الايراني عزيزي، استطاع ان يقطع مسافة 50 كلم في غضون 3 ساعات و40 دقيقة، وهو يقود دراجة هوائية باستخدام اطار واحد".

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