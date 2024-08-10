حزب الله : الحديث ‏عن وقف إطلاق نار ومواعيد مفاوضات كذب وخداع

واضاف حزب الله، في بيان له، أنّ "ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد ‏الشعب الفلسطيني ‌‏وأن خيارها الحقيقي هو القتل وارتكاب المجازر".

وشدّد على، أنّ "ارتكاب الاحتلال هذه المجزرة إنما يكشف أنّ الحديث ‏عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد ‏جديدة للمفاوضات ليست إلا كذباً وخداعاً، لن ‏تنطلي على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة ‏وجبهات الإسناد".

وأعلن حزب الله لبنان، في هذا الشأن، أنّ "المقاومة بغزة وجبهات إسنادها تزداد اقتناعاً ‏بعزمها على المقاومة والعمل بكل قوة لوقف المذبحة ومنع العدو ‏من تحقيق أهدافه ‏المعلنة والمضمرة".

كما دعت المقاومة الاسلامية بقيادة حزب اله، "كل الأحرار في العالم" ‏إلى "إدانة المجزرة، وتفعيل ‌‏التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الاحتلال القاتلة وإطلاق ‏أوسع حملة تضامن متجددة مع ‏أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون ‏لأبشع مذبحة منذ أكثر من 10 أشهر".‏

وتقدّم حزب الله، في ختام البيان، من الشعب الفلسطيني الصابر والمظلوم والشجاع بأسمى آيات العزاء ‏والمواساة، متمنياً العافية للجرحى.

انتهی**2054 / ح ع **