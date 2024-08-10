حزب الله : الحديث ‏عن وقف إطلاق نار ومواعيد مفاوضات كذب وخداع

واضاف حزب الله، في بيان له، أنّ "ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال يؤكد أنها ماضية في حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني وأن خيارها الحقيقي هو القتل وارتكاب المجازر".
وشدّد على، أنّ "ارتكاب الاحتلال هذه المجزرة إنما يكشف أنّ الحديث عن وقف إطلاق النار وتحديد مواعيد جديدة للمفاوضات ليست إلا كذباً وخداعاً، لن تنطلي على الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة وجبهات الإسناد".
وأعلن حزب الله لبنان، في هذا الشأن، أنّ "المقاومة بغزة وجبهات إسنادها تزداد اقتناعاً بعزمها على المقاومة والعمل بكل قوة لوقف المذبحة ومنع العدو من تحقيق أهدافه المعلنة والمضمرة".
كما دعت المقاومة الاسلامية بقيادة حزب اله، "كل الأحرار في العالم" إلى "إدانة المجزرة، وتفعيل التحركات والاحتجاجات ضد الحكومة الاحتلال القاتلة وإطلاق أوسع حملة تضامن متجددة مع أطفال ونساء ورجال فلسطين الذين يتعرضون لأبشع مذبحة منذ أكثر من 10 أشهر".
وتقدّم حزب الله، في ختام البيان، من الشعب الفلسطيني الصابر والمظلوم والشجاع بأسمى آيات العزاء والمواساة، متمنياً العافية للجرحى.
انتهی**2054 / ح ع **
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