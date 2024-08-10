١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85564139
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الرئيس بزشكيان يعيّن اول امراة في حكومته الجديدة

١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٢٠ م
رمز الخبر: 85564139
الرئيس بزشكيان يعيّن اول امراة في حكومته الجديدة

طهران / 10آب / اغسطس / إرنا - اصدر رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، اليوم السبت، مرسوما رئاسيا عيّن بموجبه الدكتورة "زهراء بهروز اذر"، نائبة له في شؤون المراة والاسرة.

وافادت ارنا، ان الرئيس بزشكيان تمنى في مرسومه هذا للسيدة بهروز اذر، بالموفقية في القيام بمهامها الجديدة، انطلاقا من الافاق المستقبلية والسياسات العريضة المحددة من قبل سماحة قائد الثورة واحترام الميثاق الاخلاقي المعتمد لدى الحكومة الرابعة عشرة والخاص بمسؤولي البلاد وصولا الى الاهداف الغائية وحل مشاكل البلاد.

علما ان الدكتورة زهراء بهروز اذر تحمل في سجلها المهني، ادارة شؤون المراة لدى بلدية طهران، ولديها نشاطات في منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كما انجزت ابحاثا في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.

انتهى ** ح ع

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