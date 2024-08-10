الرئيس بزشكيان يعيّن اول امراة في حكومته الجديدة

وافادت ارنا، ان الرئيس بزشكيان تمنى في مرسومه هذا للسيدة بهروز اذر، بالموفقية في القيام بمهامها الجديدة، انطلاقا من الافاق المستقبلية والسياسات العريضة المحددة من قبل سماحة قائد الثورة واحترام الميثاق الاخلاقي المعتمد لدى الحكومة الرابعة عشرة والخاص بمسؤولي البلاد وصولا الى الاهداف الغائية وحل مشاكل البلاد.

علما ان الدكتورة زهراء بهروز اذر تحمل في سجلها المهني، ادارة شؤون المراة لدى بلدية طهران، ولديها نشاطات في منظمات المجتمع المدني ذات الصلة، كما انجزت ابحاثا في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية.

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