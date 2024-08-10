الشيخ الخزعلي : مجزرة "التابعين" كشفت عن الوجه القبيح للكيان الصهيوني المسخ

واضاف الخزعلي، في تدوينة نشرها عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي اليوم، أن "المجازر المُروعة التي يرتكبها أعداء الإنسانية الصهاينة في غزّة العز والصمود، ما هي إلّا دليل دامغ على الإجرام والغطرسة والعنجهية، التي تجسدت بأبشع صورها في هؤلاء الشرذمة الممقوتة، والتي استحلت ما حرمه الله تعالى، وحرمته القوانين والأعراف الدولية أيضاً".

ودعا الامين العام لعصائب اهل الحق، "جميع الأحرار والمقاومين في العالم"، إلى "التصدي والوقوف بحزم، للضغط على هذا الكيان الغاشم، من أجل وقف حربه وإجرامه بحق الشعب الفلسطينيّ، وكذلك ندعو كل الدول والمنظمات والجمعيات الدولية، لأخذ دورها الذي كتبته على نفسها، بحفظ الحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطينيّ، مثله مثل أي شعب من شعوب العالم الأُخرى".

انتهى ** ح ع