١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85564174
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الشيخ الخزعلي : مجزرة "التابعين" كشفت عن الوجه القبيح للكيان الصهيوني المسخ

١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:١٦ م
رمز الخبر: 85564174
الشيخ الخزعلي : مجزرة "التابعين" كشفت عن الوجه القبيح للكيان الصهيوني المسخ

طهران / 10آب / اغسطس / إرنا - علّق الأمين العام لعصائب أهل الحق العراقية، الشيخ قيس الخزعلي، على الجريمة التي قامت بها آلة القتل الصهيونية، فجر اليوم السبت، في مدرسة "التابعين" وسط قطاع غزة؛ مؤكدا بان هذه الجريمة "تقع ضمن سلسلة المجازر المستمرة، التي كشفت للعالم أجمع، الوجه الحقيقيّ القبيح لهذا الكيان المسخ".

واضاف الخزعلي، في تدوينة نشرها عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي اليوم، أن "المجازر المُروعة التي يرتكبها أعداء الإنسانية الصهاينة في غزّة العز والصمود، ما هي إلّا دليل دامغ على الإجرام والغطرسة والعنجهية، التي تجسدت بأبشع صورها في هؤلاء الشرذمة الممقوتة، والتي استحلت ما حرمه الله تعالى، وحرمته القوانين والأعراف الدولية أيضاً".

ودعا الامين العام لعصائب اهل الحق، "جميع الأحرار والمقاومين في العالم"، إلى "التصدي والوقوف بحزم، للضغط على هذا الكيان الغاشم، من أجل وقف حربه وإجرامه بحق الشعب الفلسطينيّ، وكذلك ندعو كل الدول والمنظمات والجمعيات الدولية، لأخذ دورها الذي كتبته على نفسها، بحفظ الحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطينيّ، مثله مثل أي شعب من شعوب العالم الأُخرى".

انتهى ** ح ع

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