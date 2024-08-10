١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٤٦ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85564176
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ايران تستقبل أول قافلة من زوار الاربعينية الباكستانيين

١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٤٦ م
رمز الخبر: 85564176
ايران تستقبل أول قافلة من زوار الاربعينية الباكستانيين

زاهدان/10 آب/أغسطس/ارنا-دخلت، مساء اليوم السبت، أول قافلة من زوار مراسم الاربعينية الباكستانيين الاراضي الايرانية عبر منفذ "ریمدان" الحدودي بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد).

وفي هذا الشان قال مدير عام الطرق والنقل البري في جنوب سيستان وبلوشستان "شهرام مباركي" : إن محطة "ریمدان" الحدودية جاهزة لاستضافة الزوار الباكستانيين وتزويدهم بالخدمات المناسبة.

وأضاف مباركي لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية : ان منفذ ریمدان يستقبل زوار الأربعينية للعام الثالث على التوالي.

واوضح، أنه دخل خلال العام الماضي حوالي 48 ألف زائر باكستاني اراضي البلاد عبر هذا المنفذ الحدودي، ومن المتوقع أن يسجل العام الجاري زيادة في اعداد هؤلاء الزوار الوافدين من باكستان للمشاركة في مراسم الاربعينية.

انتهی**2054 / ح ع **

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