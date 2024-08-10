١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٤٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85564198
T T
٠ Persons

سمات

الشيخ القرة داغي معلقا على مجزرة التابعين : لنعلم أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين أمام هذه الانتهاكات المروعة

١٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٤٠ م
رمز الخبر: 85564198
الشيخ القرة داغي معلقا على مجزرة التابعين : لنعلم أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين أمام هذه الانتهاكات المروعة

طهران / 10آب / اغسطس / إرنا - ادان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين "الشيخ علي القرة داغي"، المجزرة التي اقترفها الكيان الصهيوني فجر اليوم السبت في مدرسة "التابعين" بغزة، والتي راح ضحيتها عشرات النازحين بين اطفال ونساء؛ مؤكدا في منشور له عبر منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، "لنعلم أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين أمام هذه الانتهاكات المروعة".

واضاف الشيخ القرة داغي : لقد بلغ السيل الزبى، والله لم يعد بمقدورنا تحمل هذه المآسي، [لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم].

وتابع رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين : أدين بشدة القصف الوحشي الذي استهدف مدرسة «التابعين» في حي الدرج شرق مدينة غزّة، أثناء أداء النازحين لصلاة الفجر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات بجروح خطيرة.

وشدد على ان، "هذا الهجوم الإجرامي، الهمجي الذي استهدف مدنيين أبرياء كانوا بين يدي الله، يُظهر قسوة لا يمكن وصفها، ويعكس التجرد من أسس الرحمة والإنسانية عند منظمة الاحتلال، وللأسف، فإن هذا الاعتداء يأتي في ظل صمت المجتمع الدولي وعجزه عن مواجهة إرهاب المحتل، الذي يواصل استهداف الضعفاء والأبرياء، ويتفنن في تدمير منازلهم ومراكز إيوائهم".

وفي الختام، دعا القرة داغي، "جميع أحرار العالم إلى الضغط على هذا الكيان لإيقاف جرائمه المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني"؛ مؤكدا "ولنعلم أن التاريخ لن يرحم المتخاذلين والصامتين أمام هذه الانتهاكات المروعة".

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .