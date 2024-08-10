العراق يدين الاعتداء الصهيوني على مدرسة التابعين في غزة

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقیة، أنها تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الصهيوني الهمجي الذي استهدف فجر اليوم السبت مدرسة "التابعين" في حي الدرج شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان، أن "هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً لجميع الأعراف والمواثيق الدولية، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تُظهر تجاهل الكيان الصهيوني للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة".

وتابع البيان، أن "وزارة الخارجية تجدد تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته، وتؤكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة، موقفاً حازماً وموحداً لإيقاف هذه الجرائم الصهيونية المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل".

انتهی**2054 / ح ع **

*المصدر: وكالة الأنباء العراقية (واع)