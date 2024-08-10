ايران تعزي البرازيل بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب

وكتب علي باقري كني وزير الخارجية الايراني بالوكالة ، في تدوينة نشرها في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي: نيابة عن حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعزي الحكومة والشعب البرازيلي بضحايا حادث تحطم طائرة الركاب المأساوي، والذي أدى إلى مصرع الركاب وطاقم الطائرة، كما أعرب عن تعاطفي مع اسر ضحايا هذا الحادث المأساوي.

ولقي 62 شخصا مصرعهم بحادث تحطم طائرة مدنية برازيلية يوم الجمعة في ولاية ساو باولو.

وقالت بوابة "G1" إن طائرة تقل 58 راكبا و4 من أفراد الطاقم تحطمت يوم الجمعة في ولاية ساو باولو البرازيلية.

وبحسب شركة الطيران "Voepass"، المالكة للطائرة، فهي طائرة ركاب ذات محرك توربيني، من طراز ATR-72، أقلعت من كاسكافيل بولاية بارانا متجهة إلى غوارولوس في ساو باولو.

ووفقا للوكالة الوطنية للطيران المدني (Anac)، فإن هذا الطراز يتسع لـ 68 راكبا.

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