المصارع الايراني امير حسين زارع يحرز فضية الوزن فوق الثقيل باولمبياد باريس

وخسر زارع في النزال النهائي الذي جرى مساء السبت امام الجيورجي غنو بيتراشفيلي في سجال دراماتيكي بنتيجة 10-9 .

تخلف زارع اولا 10-1 لكنه بذل جهدا كبيرا للتعويض ونال النقاط حتى الرقم 9 الا ان الوقت لم يسعفه لينتهي اللقاء بنتيجة 10-9 لصالح منافسه الجيورجي.

وكان زارع قد فاز في الدور الاول بنتيجة 5-0 على أيال لازاريف من قرغيزستان وفي الجولة التالية هزم ديسي من كندا بنتيجة 10-0 وفي الدور نصف النهائي، تغلب على بطل العالم والأولمبياد التركي طه أكغول 2-1 .

وكان زارع وبيتراشفيلي قد تواجها خمس مرات من قبل، فاز زارع في 4 منها (3 بطولات العالم والدوري الايراني الممتاز للمصارعة)، فيما كانت هزيمته الوحيدة في الدور نصف النهائي في أولمبياد طوكيو 2020 .

يذكر ان امير حسين زارع فاز بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020 وحصل على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم عامي 2021 و 2023 وميدالية برونزية في بطولة العالم عام 2022 في بلغراد.

وبلغت حصيلة البعثة الايرانية في اولمبياد باريس لغاية الان 10 ميداليات؛ 3 ذهبية و 5 فضية و 2 برونزية.

تقلد الذهبية محمد هادي ساروي بالمصارعة الرومانية وزن 97 كغم وسعيد اسماعيلي بالمصارعة الرومانية وزن 67 كغم وآرين سليمي في التايكواندو رجال وزن فوق 80 كغم.

واحرز الفضية علي رضا مُهمدي بالمصارعة الرومانية وزن 87 كغم وحسن يزداني بالمصارعة الحرة وزن 86 كغم وامير حسين زارع بالمصارعة الحرة وزن 125 كغم وناهيد كياني بالتايكواندو سيدات وزن تحت 57 كغم ومهران برخورداري بالتايكواندو رجال وزن تحت 80 كغم.

فيما نال البرونزية امين ميرزا زادة بالمصارعة الرومانية وزن 130 كغم ومبينا نعمت زادة بالتايكواندو سيدات وزن تحت 49 كغم.

انتهى ** 2342