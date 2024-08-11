إيران تنفي مزاعم صلتها باختراق الكتروني لحملة ترامب الانتخابية

وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الامم المتحدة حول تقرير موقع "بوليتيكو" بشان اختراق الحملة الانتخابية لدونالد ترامب والوصول إلى وثائق: نحن لا نعير قيمة لمثل هذه الأخبار. الحكومة الإيرانية ليس لديها أي غرض أو دافع للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأعلنت حملة المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب يوم السبت، أنه جرى اختراق بعض اتصالاتها الداخلية، واتهمت الحكومة الإيرانية بالمسؤولية عنها دون تقديم أدلة.

وجاء إعلان الحملة بعد أن زعم موقع "بوليتيكو" الإخباري إنه بدأ في تلقي رسائل إلكترونية من حساب مجهول يحتوي على وثائق من داخل حملة ترامب.

وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان "هذه الوثائق حُصل عليها بصورة مخالفة للقانون من مصادر أجنبية معادية للولايات المتحدة بهدف التدخل في انتخابات 2024 وإثارة الفوضى في أرجاء عمليتنا الديمقراطية" حسب ادعائه.

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