١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:١١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85564388
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قاليباف: دعم الغرب خاصة اميركا يشجع العصابة الصهيونية الاجرامية على مواصلة الابادة الجماعية للفلسطينيين

١١‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:١١ ص
رمز الخبر: 85564388
قاليباف: دعم الغرب خاصة اميركا يشجع العصابة الصهيونية الاجرامية على مواصلة الابادة الجماعية للفلسطينيين

طهران / 11 آب/اغسطس/ارنا- اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني، محمد باقر قاليباف، ان المجتمع الدولي عاجز عن محاكمة الكيان الصهيوني، مؤكدا ان دعم الحكومات الغربية، وخاصة امريكا، يشجع هذه العصابة الإجرامية على مواصلة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وكتب قاليباف، على شبكة التواصل الاجتماعي X مساء الخميس: ارتكبت العصابة الإجرامية الحاكمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مرة أخرى مجزرة بشعة بحق أكثر من 100 طفل نازح وأبرياء كانوا يحتمون في مدرسة التابعين بغزة وأثبتت مرة اخرى انها تسعى للسخرية من القيم الإنسانية والإبادة الوحشية للفلسطينيين. نحن ندين بشدة هذه الجريمة.

وأضاف: المجتمع الدولي عاجز عن محاكمة الكيان الصهيوني، ودعم الحكومات الغربية، وخاصة امريكا، يشجع هذه العصابة الإجرامية على مواصلة هذه الإبادة الجماعية.

وتابع: الكيان الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، ويجب على الحكومات الإسلامية أن توقف آلة القتل الصهيونية، وعدم الاكتفاء باصدار البيانات الاستعراضية.

انتهى ** 2342

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