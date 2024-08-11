باقري كني: ایران تحاول إدانة جريمة الصهاينة الجديدة في المحافل الدولية

وأجرى " علي باقري كني" اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية بشأن الأعمال العدوانية والإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة في طهران الشهيد هنية، والهجوم الإجرامي الذي وقع أمس السبت ضد اللاجئين الفلسطينيين في مدرسة التابعين بغزة.

وجدد "باقري" تعازيه باستشهاد اسماعیل هنية وهنأ بانتخاب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس وقال: إن اختيار المجاهد الدؤوب يحيى السنوار، الذي يقود القتال ضد الصهاينة في الميدان، أمر يبعث على الفخر.

وأشار إلى المشاورات المكثفة التي تجريها الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن جريمة الصهاينة الجديدة في العدوان على مدرسة التابعين في غزة، وقال: إن ایران تحاول جديا إدانة جريمة الصهاينة الجديدة في المحافل الإقليمية والدولية.

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