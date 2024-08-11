باقري كني: اوروبا تلتزم الصمت إزاء الأعمال الإرهابية للکیان الصهيوني وانتهاكه القانون الدولي

وقال "علي باقري كني"خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الهولندي "كاسبر فيلدكامب"في إشارة إلى الهجوم الصهيوني الغاشم على مدرسة التابعين واستشهاد وجرح العشرات من الأبرياء: اذا هذه الجريمة ارتكبها كيان آخر غير الکیان الصهیوني، لكانت الدول الغربية قد رفعت راية الدفاع عن الإنسان وحقوق الإنسان واستخدمت كل قدراتها، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واعتبرتها تهديدًا للسلم والأمن الدولي.

واضاف في إشارة إلى انتهاك الکیان الصهيوني للسيادة الوطنية والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال جريمة الاغتيال الإجرامية للشهيد إسماعيل هنية: بعض الدول الأوروبية تلتزم الصمت إزاء الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الکیان الصهيوني في انتهاك للقانون الدولي وبتصرفاتهم غير المبررة، منعوا اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من التوصل إلى نتيجته للتحقيق في جرائم الکیان الصهيوني والتي كانت نتيجتها استمرار وحشيته وتزايد جرائم هذا الکیان.

وعلق باقري على قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية باستخدام حقها المشروع والاصيل في الردا على جرائم الکیان الصهيوني وقال: من الضروري أن تدين الحكومة الهولندية جرائم الکیان الصهيوني، وتدعم تحرك إيران المشروع والحاسم في الدفاع عن نفسه امام المعتدي.

كما أعرب وزير الخارجية الهولندي "كاسبر فيلدكامب" عن قلقه إزاء تدهور الوضع في منطقة غرب آسيا وضرورة تحلي جميع الاطراف بضبط النفس لخفض التوتر قائلا: "إن الهجوم على مدرسة في غزة أمر مفجع".

وأضاف: هولندا تدعو إلى وقف إطلاق النار وخفض العنف وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

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